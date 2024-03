A két magáról megfeledkezett férfi ellen tetteik miatt büntetőeljárás indult, erről dr. Németh Eszter, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője adott ki tájékoztatást.

Eszerint az ügyben elsőrendű vádlott 44 éves vindornyaszőlősi férfi a falujában egy ingatlan pincéjébe költözött be, és lakott ott huzamosabb ideje életvitelszerűen a tulajdonos tudta és engedélye nélkül. Itt töltötte idejét 46 éves kisgörbői társával – az ügyben másodrendű vádlottal –, amikor 2022. október 1-jén este a tulajdonos észlelte és kérdőre vonta őket. Ettől a két férfi indulatossá vált, szidalmazta a tulajdonost, ököllel ütlegelték, majd a kisgörbői férfi a nyakánál fogva az ablakpárkányhoz szorította, és áldozata fejét az ablakba ütötte, amitől az üvege kitörött, a megtámadott könnyű sérüléseket szenvedett. A pince tulajdonosa kiszabadulva a fogásból elfutott a faluban lakó rendőr lakása felé, hogy segítséget kérjen, két támadója pedig követte, miközben szidalmazták és fenyegették. A megvert férfi végül nem állt meg a rendőr háznál, hanem továbbfutott, nyomában a falubeli támadójával, míg a kisgörbői férfi a rendőr háza előtt hosszasan becsületsértő kifejezéseket kiabált utalva az egyenruhás munkájára, valamint őt és hozzátartozóit is bántalmazással fenyegette. Eközben a felső ruháját levette, és ökölbe szorított kézzel megindult a rendőr felé.

A vindornyaszőlősi férfit azzal is vádolják, hogy 2022 júniusa és 2023 januárja között több alkalommal lopott, például 2022 augusztusában egy vindornyaszőlősi ingatlanról rendszeresen vitt el virágokat, gyümölcsöket és zöldségeket mintegy 33 ezer forint értékben. Abban a hónapban a páros együtt gyalogolt Zalaszentgróton ittasan, amikor vindornyaszőlősi férfi megrugdosott egy személygépkocsit, amitől a lökhárító leszakadt, az autó tulajdonosát pedig hangosan szidalmazta, leköpte, és verekedésre szólította fel. Az év júliusában egy kisgörbői épület nyitott ablakán mászott be, majd két mobiltelefonnal távozott, s okozott ezzel 116 ezer forint kárt. A következő év januárjában Zalaszentgróton egy leállított kerékpár csomagtartójáról hátizsákot lopott el benne pénztárcával, okmányokkal és élelmiszerekkel együtt, ezzel 12 ezer forint kárt okozott.

A Keszthelyi Járási Ügyészség a vindornyaszőlősi férfival szemben többrendbeli lopás, testi sértés és zaklatás miatt emelt vádat, és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt, míg a kisgörbői férfi ellen többrendbeli zaklatás, testi sértés és becsületsértés miatt emeltek vádat, vele szemben börtönbüntetés kiszabása az indítvány.