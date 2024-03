A Zalaegerszegi Törvényszék közlése szerint 2021 augusztusában az ügyben vádlott férfi egy közösségi média felületén ismerkedett meg az akkor 12 éves lánnyal. A következő hónapokban több fórumon is beszélgetést kezdeményezett vele, a bizalmába férkőzött és rávette, hogy készítsen magáról pornográf tartalmú fényképeket és videókat. A lányról készült felvételeket a férfi a mobiltelefonján tárolta, majd 2022 márciusában további fotókat kért a lánytól, aki ennek már nem tett eleget. Emiatt a férfi több korábbi videót is elküldött a közösségi oldalakon a lány osztálytársainak. Az esetről a tanári kar is értesült, és bejelentést tettek a rendőrségen. A vádlott a mobiltelefonján a lányról készült felvételeken kívül három olyan – ismeretlen személyt mutató – videót is tárolt, amelyek súlyosan szeméremsértő helyzetben ábrázoltak 12 év alatti gyermekeket.

A bűnösségét beismerő és a tárgyaláshoz való jogáról lemondó vádlottat a Keszthelyi Járásbíróság 2024. március 14-én bűnösnek mondta ki 2 rendbeli gyermekpornográfia bűntettében - mivel megszerezte és tárolta, illetve továbbküldte a felvételeket. Ezért halmazati büntetésül 2 év börtönre ítélte, amelynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. Ezen kívül végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás, illetve egyéb tevékenység gyakorlásától, amelyben 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

Az ítéletet a felek tudomásul vették, így az jogerős.