A nemrég vádemelésig jutott büntetőeljárásról dr. Németh Eszter, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője adott tájékoztatást.

Eszerint az ügyben vádlott 50 éves, Lentiben élő férfi 2021 októbere és 2023 januárja között egy népszerű internetes közösségi oldalon több különböző profilt hozott létre, valamint a közösségi oldalon belépett pornográf tartalmú felvételeket egymás között megosztó zárt csoportokba is. A férfi a különböző profilok használatával az alkalmazással kezdetben havi, majd kétheti gyakorisággal összesen 18 darab olyan fénykép- és videófelvételt osztott meg, illetve küldött el a csoportok tagjainak, amelyek 18 év alatti – zömében 12 évesnél is fiatalabb - gyermekeket mutattak szexuális cselekmények közben.

A lenti férfi ugyanezen közösségi oldalon, valamint egyéb internetes alkalmazásokon keresztül nemcsak küldött, hanem meg is szerzett több mint 100 darab – zömében szintén 12 év alatti - kiskorúakat ábrázoló pornográf videó- és fényképfelvételt, melyeket aztán a mobiltelefonján és egyéb adathordozókon tárolt.

A Lenti Járási Ügyészség a férfivel szemben gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat, melyben foglalkozástól eltiltás mellett 5 év 6 hónap börtönbüntetés kiszabását indítványozta.