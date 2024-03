Ennek lényege szerint a 40 éves, zalai faluban élő és szobafestőként dolgozó férfi 2021. április-szeptember között többeknél vállalt el felújítást, a munkákhoz anyagköltség címén átvett pénzek egy részét aztán a megbízói engedélye nélkül saját céljaira fordította.

Egy csatári károsult 2021 áprilisában a családi háza melletti nyári konyha falát szerette volna szigeteltetni, a munkával a 40 éves “mestert” bízta meg. A szóbeli megállapodás szerint a megbízó előre kifizeti a teljes anyagköltséget, 280 ezer forintot, majd miután a szigetelés egy hónapon belül megtörténik, a teljes munkadíjat is. A csatári háztulajdonos a 280 ezer forintot a lakásán, készpénzben adta át a festőnek, aki ezt követően csak 2021 szeptemberében kezdte meg a munkákat, de az átvett pénzből mindössze 30 ezer forint értékű anyagok szállított a helyszínre, és az elvégzett munkája értéke is elenyésző volt. A megbízó ezt követően többször hívta az iparost, aki a munka folytatásának akadályaként különböző okokra hivatkozott, azonban végig ígérte, elvégzi a felújítást. Ennek hatására a felek újabb és újabb határidőkben állapodtak meg, azonban azok teljesítés nélkül múltak el, és a festő az általa korábban anyagköltségre átvett pénz fennmaradó részével sem számolt el megbízójának.

Hasonló módszerrel csapott be a festő 2021 augusztusában egy zalaegerszegi nőt, akitől a Zalaegerszegen, a Gasparich utcában lévő társasházi lakásának kifestésére anyagköltség címén vett át 250 ezer forintot. A kifestésből nem lett semmi, a pénzt saját céljaira fordította.

Szintén ebben az időszakban került kapcsolatba a 40 éves férfi Zalaegerszegen, egy Honvéd utcában élő nővel, aki lakásának kifestésére hirdetéssel keresett számlaképes festő szakembert. A vádlott személyesen kereste fel újabb áldozatát, akivel abban állapodott meg, hogy anyagköltség címén 100 ezer forintot átvesz tőle, valamint a nő által tervezett otthonfelújítási támogatás igénybevétele érdekében vállalkozási szerződést is kötnek. A férfi 2021 szeptemberében elkezdte a felújítást, és egy hónapon keresztül többször is javított, festett a Honvéd utcai lakásban. Ezen alkalmakkor több alkalommal is kért munkadíjelőleg címén pénzt megbízójától, aki a korábban átadott 100 ezer forinton túl további közel 340 ezer forintot fizetett neki. A férfi ezután a vállalt munkát nem fejezte be, amit elvégzett, arról nem állított ki számlát megbízójának, így ő nem tudta a felújítási támogatást igénybe venni

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a 40 éves férfivel szemben többrendbeli és többszörösen minősülő sikkasztás bűntette miatt emelt vádat, a közölte tájékoztatójában dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség sajtószóvivője.