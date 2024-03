A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóság közlése szerint pénzügyőreik egy babaruhabolt tulajdonosát buktatták le a közelmúltban. A középkorú férfi valódi célcsoportja nem a kismamák voltak, ugyanis a pult alól seftelt a magyar zárjegy nélküli cigarettával. A pénzügyőrök régóta figyelték, ahogy egymásnak adják a kilincset a bababolt vásárlói. Felettébb gyanús volt, hogy főként férfiak érkeztek, majd röviddel később bébiholmi nélkül távoztak az üzletből. A magánlakás udvarán működő kereskedés átvizsgálásakor kiderült, hogy kiscipő, cumisüveg és rugdalózó mellett a pult alól magyar zárjegy nélküli dohányterméket is árulnak. A tulajdonos a cigarettaraktárát az üzleten kívül alakította ki, majd az eladótérbe mindig csak a vásárlók által igényelt mennyiséget vitte be, ami szinte azonnal gazdát cserélt. A járőrök átnézték a teljes lakóházat és a melléképületet, ahol megtalálták a „füstrúdkészletet”. A pénzügyőrök összesen 533 doboz, több mint 1,2 millió forint értékű illegális cigarettát lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indítottak eljárást. A 45 éves elkövetőnek a trafiktörvény megsértése miatt is felelnie kell, és több milliós bírságra számíthat.