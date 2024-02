A lebukott árustól az illegális termékeket lefoglalták az adóhatóság munkatársai, az eladó milliós nagyságrendű bírságra számíthat.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint munkatársaik már az Elf Bar és a hasonló ízesített, eldobható elektronikus cigaretták megjelenése óta nyomon követik az interneten hirdető illegális árusokat. A hatályos szabályozás értelmében Magyarországon csak olyan elektronikus cigaretta forgalmazható, ami nem tartalmaz ízesítő anyagot.

A közelmúltban kezdett gyorsan terjedni a fiatalok körében a Poco Bar nevű, szintén illegális e-cigaretta. Az Elf Barhoz hasonlóan ebben is ízesített, nikotint is tartalmazó folyadéktöltet van, de még nagyobb, akár tízezer „slukk” kapacitással is kínálják. Ebből egy darab nikotintartalma akár száz doboz cigarettáéval is felér.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei adóellenőrök az egyik népszerű közösségi oldalon figyeltek fel arra az árusra, aki a látszólagos névtelenség mögé bújva kínálta, akár nagy tételben is az illegális jövedéki terméket. A revizorok, 66, tízezer „slukkos” Poco Bart rendeltek, több százezer forintért. Az eladó ellen az azonosítását követően adószám nélkül végzett gazdasági tevékenység, valamint jövedéki jogsértés miatt eljárást indítottak. Az illegális e-cigarettákat lefoglalták.

Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy az adózási és jövedéki szabályok megsértése miatt a NAV által kiszabható bírság mellett az engedély nélküli dohánytermék-értékesítésért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 1 milliótól 50 millió forintig terjedő bírsággal sújtja a magánszemély eladót.

Az adóhatóság arra is figyelmeztet, hogy az ismeretlen eredetű és összetételű, különböző ízesítésű illegális elektronikus cigaretták komoly veszélyt jelentenek a fiatalkorúakra, mivel nikotintartalmuk és akár több ezer „slukkos” kapacitásuk miatt könnyen függőséget, sőt, akár nikotinmérgezést is okozhatnak. A NAV a fiatalok védelmében továbbra is fokozott figyelmet fordít az árusítók kiszűrésére.