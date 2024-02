A három környékbeli huszonéves férfi 2022. augusztus 12-én együtt szórakozott és italozott a pákai vendéglátóhelyen. Egyikük, egy 23 éves férfi – a III. rendű vádlott – már ittas állapotban belekötött a többi vendégbe, és megpróbált bejutni a kiszolgáló pult mögé is. Miután ezzel nem hagyott fel, bár többször kérte ezt a vendéglős, távozásra szólította fel őt, és megpróbálta két társával együtt kiterelni, mire a fiatalember meglökte, ököllel fejbe vágta. A vendéglős védekezésképpen visszaütött, és lökött egyet az agresszív fiatalemberen. Ezt látta két társa – 29, illetve 19 éves férfi –, és ők is beszálltak a konfliktusba, amiből verekedés alakult ki. Ebben az összecsapás elindítója a földre került, ott is maradt, míg társai tovább bántalmazták az előlük egyre hátráló vendéglőst. A dulakodás közben nekilökték őt az üvegajtónak, ami ettől kitörött, és a férfi beleesett a szilánkokba. A vérző sérüléseket látva a két támadó felsegítette társát a földről, majd mindhárman távoztak. Ezek után a vendégek látták el a presszóst, akinek 20 és 5 centiméteres vágott sebe keletkezett. A későbbi orvosszakértői vizsgálatok pedig 2 százalékos maradandó testi fogyatékosságot állapítottak meg nála.

Az egerszegi törvényszék közlése szerint a három vádlott a történteket beismerte, a tárgyaláshoz való jogáról lemondott, így a Lenti Járásbíróság előkészítő ülésen hozott jogerős ítéletet, mégpedig a II. és a III. rendű vádlottak esetében 2023. november 23-án, míg az I. rendűre 2024. február 7-én.

Eszerint az I. és a II. rendű vádlottakat társtettesként elkövetett testi sértés bűntette miatt marasztaltattak el, az I. rendű büntetése 1 év 8 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztve. Társa 1 év 2 hónap börtönbüntetést kapott, ezt 2 év próbaidőre felfüggesztve. A harmadik férfit társtettesként elkövetett garázdaságban mondta ki bűnösnek a bíróság, és 320 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.