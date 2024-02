Ennek lényegét dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség sajtószóvivője ismertette. Eszerint a büntetőügy vádlottja, egy 55 éves budapesti férfi 2021 elején a pénzszerzés csalárd módszeréhez folyamodott, ismerőseinek nyereséges üzleti lehetőségeket ajánlott fel, noha azok valójában nem léteztek.

A férfi 2021 februárjában egy zalaegerszegi ismerősének azt hazudta, hogy kapcsolatai révén használt Skoda és Mercedes gépkocsikat lehetne megvásárolni. Felajánlotta, ha fele-fele arányban fektetnek be, akkor a hasznon is ilyen arányban osztoznak. Az ismerős elfogadta az ajánlatot, és több részletben közel 3,9 millió forintot adott át az üzletre.

A következő hónapban, 2021 márciusában másik zalaegerszegi ismerősét csalta lépre a budapesti férfi. Neki azt állította, hogy lefoglalás alatt lévő garázsokat lehet megvenni, mégpedig árverezés nélkül, 550 ezer forint egységáron, és ez az összeg már az értékesítési díjat is tartalmazza. Ezen túlmenően terepjárók kedvező árú megvételével is kecsegtette áldozatát a csaló, aki még végrehajtási joggal terhelt családi ház kedvező megvásárlásának ürügyén is kért pénzt. A kedvezőnek tűnő, biztos anyagi hasznot ígérő üzletek reményében 2021 augusztusáig több részletben összesen 1,8 millió forintot utalt át a budapesti férfi bankszámlájára a zalaegerszegi “leendő vevő”.

A vádirat megfogalmazása szerint a megtévesztéssel megszerzett pénzt a budapesti férfi nem az általa ígért befektetésekre fordította, arra lehetősége sem volt, a pénzt saját céljaira használta fel.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség többrendbeli csalás bűntette miatt emelt vádat a budapesti férfival szemben.