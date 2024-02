Eszerint a férfinak olyan leendő vevője is akadt, akivel előszerződést kötött, foglalót kért, majd az autót másnak adta el. A vádlott 2020 őszén elhatározta, hogy pénzhez jutás érdekében kocsik eladásába, cseréjébe kezd. Legalábbis ezt hiteti el a leendő ügyfelekkel, mert valójában nem állt szándékában a kötendő megállapodások teljesítése, és ehhez a vevőkkel megtévesztő módon járt el.

Az első esetben 300 ezer forintért kínált eladásra a Facebookon egy Skoda Fabiát. A leendő vevő megnézte, majd megállapodás is köttetett arról, hogy további 20 ezer forintért az “eladó” az átírást is elintézi. A nő átadta pénzt, de a férfi ígérete ellenére ez után már nem jelentkezett, s amikor ezért a vevő számon kérte, csak hitegetést kapott a visszafizetésről a férfitól, aki őt a közösségi oldaláról letiltotta, az autót pedig a nő tudta nélkül eladta másnak százezer forinttal olcsóbban.

A vádlott 2021 nyarán jelentkezett egy Facebookon meghirdetett Honda Jazzre, és cserét ajánlott az eladónak. Két kocsit ígért a 673 ezer forintért kínált járműért: egy műszaki nélküli Opel Zafirát és egy Citroën C4-et. A két fél találkozott, a hondás kipróbálta az autókat, s megegyeztek abban, hogy az Opelt választja azzal, hogy a műszaki vizsgát a vádlott rendezi. Addig, amíg ez nincs meg, használatba kapja a Citroën-t, szólt az ígéret. Ez után a Honda a törzskönyvvel, két kulccsal és a műszaki 42 ezer forintos árával a vádlotthoz került, aki elhajtott a szerzeményével. Az, hogy a Citroën műszakija régen lejárt és nem is a vádlott a tulajdonosa, csak ekkor vette észre a hondás, aki ezt számon kérte a másik férfin, aki telefonon azt ígérte, visszamegy rendezni a helyzetet, de ez nem történt meg, majd elérhetetlenné vált, a Hondát pedig később eladta.

Nem sokkal később a vádlott újabb hirdetést adott fel: ekkor Mazdát kínált eladásra, amire előszerződést kötött 130 ezer forint foglalóval, itt is vállalva a műszaki vizsgáztatást a leendő vevőnek. Ez sem történt meg, a vádlott hitegette a vevőt, aki feljelentéssel fenyegette meg, mire az “eladó” 39.999 forintot visszautalt, az autót azonban 260 ezer forintért másnak adta tovább.

A Zalaegerszegi Járásbíróságon megtartott előkészítő ülésén a történteket beismerő, tárgyaláshoz való jogáról lemondó vádlottat bűnösnek mondták ki három rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás bűntettében és járművezetés eltiltás hatálya alatt vétségében. Ez utóbbiban azért, mert 2023 májusában úgy vezetett, hogy korábban két hónapra elvették a jogosítványát. Ezért őt a bíróság 1 év 6 hónap börtönre ítélte, valamint 8 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Mindemellett 320 ezer forint vagyonelkobzást rendelt el vele szemben, és kötelezte 805 ezer forint kár megtérítésére.

A bíróság jogerős ítéletében elrendelte továbbá a férfivel szemben a Kőszegi, illetve a Veszprémi Járásbíróság korábban kiszabott, 1-1 év börtönbüntetés utólagos végrehajtását is.