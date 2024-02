A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság továbbra is azt kéri a lakosságtól, hogy fontolják meg egy életmentő CO-érzékelő beszerzését, hiszen a szén-monoxid az egész évben veszélyt jelent, a fűtési szezonban pedig különösen. A védekezés egy szén-monoxid-érzékelő beszerzésével indul.

Az érzékelők idejekorán, hangos akusztikus jellel hívják fel a tulajdonosok figyelmét a problémára, akkor, amikor még akár a saját testi épségünk kockáztatása nélkül mi magunk is ki tudunk menekülni egy szén-monoxiddal érintett ingatlanból, vagy megkezdhetjük a szellőztetést. A tavalyi évben csaknem ötven helyszínre vonultak a zalai tűzoltók a mérgező gáz miatt, azonban ahol volt érzékelő, ott sem tragédia, sem komolyabb mérgezés nem történt.

Köztudott, hogy

a szén-monoxid a lakás légterébe a kéményen keresztül, vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerülhet.

a nem megfelelően működő kéményből az égéstermék visszaáramlik a lakásba, míg a nem kellően tömör kályhákból, kandallókból, füstcsövekből, az elszennyeződött fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből akár közvetlenül is juthat a lakótérbe.

a nyílt égésterű és kéménybe nem kötött, valamint a nyílt égésterű és kéménybe kötött gázkészülékek működésük során a helyiség levegőjét használják.

e készülékek számára működésük időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell az égéshez szükséges levegő utánpótlását, ami a modern, fokozott légzárású nyílászárók esetén csak megfelelően kiszámított méretű, le nem zárt szellőztetőfelülettel oldható meg. Erről azonban nagyon sokan megfeledkeznek, így sodorva veszélybe magukat!

nem elég csak szellőztetni, egy résszellőzőt kell beszereltetni az ablakba, ajtókba.

a szellőzőnyílásokat tilos letakarni, vagy átépítésnél megszüntetni!

bármelyik készülékünk meghibásodhat, ha új, ha régi!

évente legalább egyszer, de ha szükségét érezzük, inkább többször vizsgáltassuk meg berendezéseinket szakemberrel!

Kiemelten érdemes figyelni arra is, hogy ezen készülékek rendelkeznek szavatossági idővel. Éppen ezért az is generálhat – téves – jelzést, hogy éppen merül az elem – erre kiemelten ügyelni kell, biztonsági szempontból is! Nagyon fontos, hogy a használati útmutatót mindig figyelmesen olvassuk el, hiszen így tudni fogjuk, mi a teendő akkor, amikor elérkezik a készülék szavatossági idejének lejárta!

Baj esetén azonnal hívni kell a 112-es segélyhívó számot és kérni kell a tűzoltók segítségét!

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság erősen ajánlja, hogy akinek még nincs, az szerezzen be ebből az életmentő készülékből – írja a katasztrófavédelem.