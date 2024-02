A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt tanácsolja a közlekedőknek, hogy lehetőség szerint a járműben egyáltalán ne gyújtsunk rá, ez ugyanis veszélyeket rejt magában! Célszerű inkább pihenőt tartva hódolni a szenvedélynek, ugyanis a dohányzás a vezetéstől is elvonhatja a figyelmet, amelyből potenciálisan közúti baleset is lehet! Azok a dohányosok, akik mégis a gépkocsiban való füstölést választják, használják az autókban elhelyezett hamutartót, és ne az ablakon hamuzzanak ki!

Előfordulhat ugyanis, hogy a menetszél miatt kiesik a parázs, vagy maga a cigaretta. Ez kültéri tűzesetekhez vezethet, ezért annak elszívását követően a csikket ne dobjuk ki az ablakon, hanem a hamutartóba nyomjuk el, az utazás végéig pedig tároljuk ott. Amennyiben azt érzékeljük, hogy továbbra is füstöl, húzódjunk félre, és győződjünk meg arról, hogy a megfelelő módon oltottuk-e el. A nem megfelelően eloltott cigarettából akár gépjárműtűz is keletkezhet! Fontos, hogy figyelmünket ne kerüljék el ezek az apró részletek, mert ezzel utastársaink, és a többi közlekedő életét is megóvhatjuk!–Írja a katasztrófavédelem.