A tettesek házilag készített dohányvágó gépekkel aprították, darálták a kiszárított dohányleveleket, majd az így előállított dohányt értékesítették. A gyártási és értékesítési folyamat megszakítására a NAV pénzügyi nyomozói a NAV Bevetési Igazgatóságával közösen tartottak Szabolcs-Szatmár-Beregben több helyszínen kutatást, melyek eredményeképpen több mint 140 kilogramm különböző dohányterméket – szárított dohánylevelet, fogyasztási dohányt, dohánytörmeléket –, adózás alól elvont külföldi, illetve zárjegy nélküli cigarettát, ismeretlen eredetű alkoholtermékeket, valamint a dohánylevelek feldolgozásához használt darabológépeket foglaltak le.

A nyomozás adatai alapján az elkövetők több mint 800 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek, és az ellentételezése érdekében a nyomozóhatóság ingatlanokat vett zár alá, illetve egy gépjárművet is lefoglalt. A dohánygyártókat költségvetési csalás, az értékesítést végző személyeket pedig pénzmosás gyanúja miatt hallgatták ki a nyomozók. Mivel a jövedéki termékek olyan ingatlanban voltak, ahol egy 2 éves kisgyermek is élt, és ezen termékekkel egy helyiségben is tartózkodott, ezért a gyermek védelme érdekében az illetékes szervnél eljárást kezdeményeztek a pénzügyőrök.

A kutatások során az adóhatóság munkatársai elhullott agancsokat is találtak, emiatt a rendőrség vizsgálatot indított.