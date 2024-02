Felhívás 1 órája

Füstérzékelővel a biztonságért

Tavaly közel 150 otthonban csaptak fel a lángok vármegyénkben, három helyszínen sajnos áldozatot is követelt a tűz. Januárban Kallósdon hunyt el egy ember lakástűz miatt. Ami érdekesség, hogy sem a 2023-as, sem pedig az idei eseteknél sem találkoztak a tűzoltók füstérzékelővel. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság erősen ajánlja, hogy akinek még nincs, az szerezzen be az életmentő készülékből! Az sem árt, ha akár többet, hiszen akár melléképületeinkbe, szobáinkba is elférnek, és baj esetén biztosan életet mentenek!

Az érzékelők idejekorán, hangos akusztikus jellel hívják fel a tulajdonosok figyelmét a problémára, akkor, amikor még akár a saját testi épségünk kockáztatása nélkül mi magunk is meg tudjuk fékezni a lángokat, vagy ki tudunk menekülni, és hívhatjuk a 112-es segélyhívón a tűzoltókat. Az sem utolsó dolog, ha tartunk otthon egy porral oltó készüléket. Az időseknek és gyermekeknek ajánlott tűzoltóspray pedig könnyű, használatát egyszerűen meg lehet tanulni, így egy kis kiterjedésű tüzet pillanatok alatt meg lehet fékezni! A zalai statisztikák szerint leggyakrabban a nyílt láng használata, dohányzás, elektromos meghibásodás, vagy a fűtési rendszer hibája vezet tűzhöz. Egy füstérzékelő idejekorán életet ment, ezt ne felejtsük! A készülék fontossága a társasházak, panellakások esetében fokozottan igaz, hiszen ott fennáll annak a veszélye, hogy a tűz a többi lakásra is átterjed! Fontoljuk meg az életmentő készülék beszerzését! – írja a katasztrófavédelem.

