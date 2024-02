Mint kiderült, a gépkocsi minden szegletét adózatlan füstölnivalóval tömték tele. A NAV Bevetési Igazgatósága közlése szerint a pénzügyőrök Nagylaknál figyeltek fel egy bolgár kisbuszra, amely nyílászárókkal megrakott utánfutót is vontatott. A rutinellenőrzésre kísért járműszerelvény Belgiumba tartott 5 utasával és csomagjaikkal. A jármű típusa, úticélja és a járőrök tapasztalata is azt súgta, hogy alaposan át kell vizsgálniuk az autó minden zegét-zugát. Megérzésük beigazolódott, hiszen a tető- és ajtókárpitok, az ülések háttámlái, de még a karosszéria díszlécei alatt kialakított rejtekhelyek is különféle márkájú bolgár zárjegyes cigarettával voltak kitömve. A sofőr azt mondta, hogy mit sem tudott az elrejtett dohánytermékről, csak alkalmi gépkocsivezetőként dolgozik és ezért az útért 200 eurót kapott.

A pénzügyőrök összesen 962 doboz, több mint kétmillió forint értékű csempészcigarettát foglaltak le. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indítottak eljárást.