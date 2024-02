A higiénia teljes hiánya fogadta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorait egy nyíregyházi kifőzdében, ahol éppen az ünnepi sülteket és a hidegtálakat készítették. A „szakembernek” nemcsak a konyhája volt koszos, az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyekkel sem rendelkezett.

Az adóhatóság közlése szerint olyan hivatásos mesterszakácshoz kopogtatott be a NAV még karácsony előtt, aki a Facebook Marketplace oldalán hirdette szolgáltatását, és 2019 óta készített megrendelésre sültes és hidegtálakat.

A NAV revizorai is leadták rendelésüket, majd az előre megbeszélt időpontban megjelentek, hogy átvegyék a tálakat, a vásárlásról azonban nem kaptak nyugtát. Az ellenőrzés azonban nemcsak a séfnek szolgált meglepetéssel, a revizorok is elképedtek a konyhában uralkodó állapotok láttán. A falakat és a padlót kosz, penész borította, az eszközök és gépek piszkosak, ragacsosak voltak. A helyszín a legnagyobb jóindulattal sem volt alkalmas ételek készítésére. A NAV munkatársai értesítették az illetékes hatóságokat, akik azonnal megtiltották a további működést, valamint megsemmisítették az ételeket és az ismeretlen eredetű alapanyagokat.

Az ellenőrzésen az is kiderült, hogy a férfi a kifőzdét évek óta bejelentés és a szükséges hatósági engedélyek nélkül működtette, így akár egymillió forint mulasztási bírsággal is számolhat.

Az adóhatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy folyamatosan ellenőrzik az online térben értékesítőket is, így nemcsak a termékek eladói, hanem a szolgáltatásokat kínálók is bekerülnek a NAV látókörébe