Az összehangolt akcióban 4 milliárd forint értékben ukrán gyártmányú cigarettát, valamint nagy mennyiségű eurót foglaltak le. A tettenéréskor elfogott két ukrán férfit gyanúsítottként hallgatták ki, őket őrizetbe is vették. Az illetékes bíróság elrendelte letartóztatásukat. A pénzügyőrök alapos felderítő munkával jutottak a szervezetten működő – ukrán, szír és magyar elkövetőkből álló – bűnbanda nyomára, akikről kiderítették, hogy kiemelten nagy mennyiségben kereskednek csempészett cigarettával.

Az adóhatóság munkatársai Budapesten és Fejér megyében egy időben, több helyszínen tartottak házkutatásokat. Két ukrán személyt egy Fejér vármegyei raktárban fogtak el, ahonnan a lefoglalt cigaretta jelentős része és nagyobb összegű valuta került elő. A közelben lévő másik raktárban szállításra előkészített cigarettát és fedőáruval megrakott kamiont találtak. A két helyszínen összesen 35 millió szál illegális cigarettát, 70 ezer euró készpénzt és egy 30 millió forint értékű kamiont foglaltak le. A házkutatásokon a nyomozók a gyanúsítottak arcképével ellátott több ukrán útlevélre bukkantak.

A NAV pénzügyi nyomozói az ukrán tettesek magyar és – menekültstátusszal rendelkező – szír társait is büntetőeljárás alá vonták, számos ingatlant és járművet kutattak át, tanúkat hallgattak ki. A két ukrán férfit gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat.

Az illegális cigarettakereskedelem nemcsak a költségvetésnek okoz súlyos károkat, hanem a legális piaci szereplőknek is komoly bevételkiesést jelent. Ezeknél is fontosabb, hogy az illegális termékek kétes eredete növeli a káros anyagok valószínűségét, amely kiemelt egészségügyi kockázat a fogyasztók számára. Mindezek miatt a NAV koncentrált erővel vív harcot a dohány és cigaretta feketepiac frontján, zéró toleranciát hirdetett az illegális gyártást, jogellenes kereskedelmet folytatók ellen, fogalmazott a közlemény.