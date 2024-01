Ennek lényege szerint egy zalai községben élő nő rokonai – az ügy három vádlottja – 2022. november 26-án, miután megtudták, miként veszett össze ismerősük az élete párjával – azaz az elsőrendű vádlott fiatalkorú férfi édesanyjával –, felháborodásukban bosszút forraltak. Elhatározták, hogy a férfi Audi típusú gépkocsiját, amit a nő udvarában hagyott, megrongálják. Az autóst a nő fia még telefonon is számon kérte a veszekedés miatt, és megfenyegette, többet be ne tegye a lábát az édesanyjához. Aznap este a fiú ismerőseivel vendégségben volt, és a társaságból az Audi A4-es megrongálásához ketten segítségüket ajánlották fel – emiatt lettek aztán ők is vádlottá. Rövid idő múlva a trió tagjai két további személlyel kiegészülve átmentek a fiú és családja házához. A fiatalember elektromos hosszabbító kábelt hozott ki a házukból, hogy világítani tudjanak a szerelőlámpával az autónál. Ezután csavarhúzóval lefeszegette az ablakokról a díszlécet, megfeszegette az ablakokat és a bal oldali zárat. Közben egyik társa mindkét oldalon betörte a gépkocsi háromszög alakú, hátsó oldalüvegét, a másik társ pedig próbálta kinyitni a motorháztetőt, miközben letörte a gépkocsi hűtőrácsát, a csavarhúzóval pedig beleszúrt a gépkocsi víz- és klímahűtőjébe. Az ajtó zárszerkezetének csavarhúzós megrongálásába mindhárman részt vettek, miközben ehhez egy rokon gyerek mobiltelefonnal világított. Ezt követően mindannyian távoztak.

Másnap, 2023. november 27-én ismerőse társaságában érkezett meg az autó tulajdonosa a nő házához, hogy elvigye gépkocsiját az udvarból, amikor észrevette az autó sérüléseit. A rongálással a trió tagjai 344 ezer forintot meghaladó kárt okoztak, ami a nyomozás során nem térült meg.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a három férfivel szemben rongálás vétsége miatt emelt vádat.