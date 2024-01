Az ügyben vádlottá lett, 1987-ben született veszprémvarsányi nő 2019 novemberében döntött úgy, hogy anyagi helyzetének javítására népszerű gyermekjátékokat, könyveket, ruházati cikkeket, használati eszközöket kínál az interneten eladására, noha ezekkel nem rendelkezett. Eleve csak az volt a szándéka, hogy a vevőktől a kialkudott összeget megszerezze. A meghirdetett termékeket rendszerint újszerű állapotúnak tüntette fel, és olyan kedvező áron kínálta, hogy minél vonzóbbá tegye azokat. Az is előfordult, hogy több személlyel is megegyezett az adásvételről egy-egy hirdetés kapcsán. A nő rendszeresen jelentkezett a konkrét játékokat, ruhaneműket, használati tárgyakat kereső személyek bejegyzéseire is, azt állította, hogy rendelkezésére áll a keresett termék. Az egyes vevőkkel részletekbe menően állapodott meg a költségek fizetéséről, a csomagküldésről a pénz megszerzése érdekében.

Ezen túlmenően a nő saját gyermeke nem létező betegségére hivatkozva többektől kért a gyógykezelés költségeire adományt. A veszprémvarsányi nő a számlájára érkező pénzt saját és családja megélhetésére fordította. Néhány esetben visszafizette a kicsalt pénzt az áldozatainak, ha ők rendőrségi feljelentéssel fenyegették meg, illetve a negatív internetes értékelések elkerülése érdekében. A kártérítést pedig az újabb átvert vevőktől érkező pénzből teljesítette.

A veszprémvarsányi asszony egyik alkalommal, 2019 novemberében Vogh Emese álnéven vezetett profilról vette fel a kapcsolatot az általa korábban nem ismert veszprémi férfival. A kedvező kép kialakítása érdekében csinos, magas, hosszú, barna hajú nő fotóját küldte el a sajátja helyett a férfinak, akivel három héten keresztül napi szinten, írásban, majd később telefonon is beszélgetett, és már a személyes találkozás lehetősége is szóba került. A nő kihasználva, hogy elnyerte a férfi bizalmát, azt állította, hogy leukémiás kislány gyógykezelésére gyűjt adományt. A történet bevált, a férfi 70 ezer forintot utalt internetes ismerőse számlájára. Az is megesett, hogy a nő az eladó portékák mellett siófoki kiadó apartmanházat hirdetett a közösségi oldalon. A kicsalt összeg néhány száz forinttól a több tízezerig terjedt, volt, aki közel 150 ezer forintnyi LEGO-t vett volna és olyan is, aki több részletben 80 ezer forintot adott a „beteg gyermek” gyógykezelésre.

Az egerszegi törvényszék közlése szerint a bíróság a nőt bűnösnek mondta ki 5 rendbeli üzletszerűen elkövetett, kisebb kárt okozó csalás (ezek közül 1 eset folytatólagos) bűntettében, 1 rendbeli folytatólagosan elkövetett, ugyancsak kisebb kárt okozó csalás vétségében és 248 rendbeli üzletszerűen elkövetett, a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalás vétségében (4 folytatólagos elkövetés). Ezért őt 1 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette, s elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét. Ezen kívül 276.185 forint vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben a bíróság, és kötelezte 618.330 forint polgári jogi igény megfizetésére is.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a döntés meghozatalánál a nő beismerő vallomását, hogy 3 kiskorú gyermekről kell gondoskodnia, az időmúlást, hogy a kárt kisebb mértékben megfizette, továbbá a szándékot, miszerint megtérítené a fennmaradó összeget is.

Súlyosítóként többek között, hogy ismerőseit is megkárosította, valamint azt, hogy ugyanilyen módon elkövetett bűncselekmény miatt már felelnie kellett a bíróság előtt 2020 tavaszán.

Az ítélet - a polgári jogi igény kivételével - jogerős.