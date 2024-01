A keszthelyi hivatásos tűzoltók kedden délelőtt gyakorolták a Balatonon azokat a feladatsorokat, ami jégen tartózkodó, de a beszakadt jég miatt segítségre szoruló ember mentéséhez szükséges.

Ahhoz, hogy biztonságosan elbírja a jég az embert 10-12 centiméternél vastagabb jégréteg szükséges. A jég akkor éri el ezt a vastagságot, ha a hőmérséklet több napon keresztül –10° C alatt marad. Amennyiben nincs ilyen hideg, viszont korcsolyázni szeretnénk, inkább keressünk fel egy biztonságos mesterséges korcsolyapályát.

Fotó: Katasztrófavédelem

Ha tartós a hideg és befagynak a természetes vizek, akkor sem szabad akárhol jégre menni. A természetes vizekben a jég alatt lehetnek meleg források, vagy a víz alatt olyan bomlási, rothadási folyamatok mehetnek végbe, amelyek hőt termelnek. Emiatt a jég üreges lehet, vagy eltérő lehet a vastagsága akár egyetlen négyzetméteren belül is. Magyarországon minden vízfelületnek van kezelője: ez lehet az önkormányzat, vagy akár egy horgásztársaság. Feladatuk, hogy megmérjék a jég vastagságát és megfelelő vastagság esetén kijelöljék a sportolásra alkalmas jégfelületet. Csak a kijelölt területen szabad a jégre menni!

Nem tanácsos egyedül a természetes vizek jegére menni. Ha többen vagyunk, tudunk egymásra figyelni, és ha baj történik, a többiek segítséget tudnak hívni.

Hasznos, ha a társaság több tagjánál is van feltöltött mobiltelefon, így baj esetén tudunk segítséget hívni a 112-es segélyhívó számon. Ugyan az okostelefonokról tárcsázott segélyhívás alapján beazonosítható, honnan is hívtuk a 112-t, nem árt, ha el tudjuk mondani, hova érkezzenek a tűzoltók és a mentők. Tájékozódjunk, hogy hol is vagyunk, hol megyünk a jégre.

Ha ropogást, recsegést hallunk, azonnal hasaljunk a jégre, és próbáljunk meg a part felé hason csúszva eljutni. Minél nagyobb testfelülettel legyünk a jégen, ezzel is csökken a veszélye, hogy beszakad alattunk.

Fotó: Katasztrófavédelem

Ha a jég beszakadt alattunk, próbáljuk megőrizni a hidegvérünket, és ne kapálózzunk, mert újra és újra be fog szakadni ott, ahol megpróbálunk kimászni a vízből. Ehelyett nyugodt mozdulatokkal – a mellúszáshoz hasonlóan – próbáljunk hassal felfeküdni a vízre, és igyekezzünk ráúszni a part felőli jégre. Ha van nálunk lakáskulcs vagy golyóstoll, ezeket karomként használva rá tudjuk húzni magunkat a jégre. A legrosszabb az, ha a jég alá kerül valaki. Ilyenkor felfele nézve, a fények alapján tájékozódva meg kell keresni a léket a jégen, ahol beszakadt.

Ne kezdjünk meggondolatlanul, hanyatt-homlok segíteni, hiszen amellett, hogy a saját életünket kockáztatjuk, további beszakadásokat is előidézhetünk. Ha van a közelben létra, kötél, hosszú, erős ág vagy nagyobb deszka, ezekkel megpróbálhatjuk kihúzni a bajba jutott embert, de akár összecsomózott ruhákkal is segíthetünk. Ha a környezetünkben valaki jeges vízbe esik, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot! A tűzoltók segítenek a fagyos vízből kihúzni az embert, a mentők pedig ellátják.

Ha a tűzoltók kiérkezése előtt sikerül kihúznunk a bajba került embert, azonnal vigyük fűtött helyre, és a vizes ruháit levéve öltöztessük meleg ruhába. Fokozatosan kell felmelegíteni a kihűlt testet, tehát tilos a forró zuhany vagy fürdő. Langyos vízzel kezdjük, aztán fokozatosan emeljük a hőmérsékletét. Ha a sérült eszméleténél van, ihat egy-két korty meleg alkoholmentes italt, illetve javasolt egy kis szőlőcukor fogyasztása is, amennyiben viszont eszméletlen, akkor tegyük szabaddá a légutakat, takarjuk be, és kövessük a mentőszolgálat diszpécserének utasításait – írja a katasztrófavédelem.