Pedig ahol van ilyen készülék, ott könnyedén elkerülhető a tragédia, de még a súlyos sérülés is, hiszen a füstérzékelő már a tűz kezdeti fázisában jelez, hangos akusztikus jellel hívja fel a tulajdonosok figyelmét a problémára, akkor, amikor még saját testi épségük kockáztatása nélkül meg tudják fékezni a lángokat. Ehhez egy otthoni porral vagy habbal oltó készülék használata ajánlott. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ajánlja a lakosságnak, hogy szerezzen be egy ilyen életmentő készüléket, és ne adjon esélyt a lakástűznek, amiben akár egy élet munkája is percek alatt a lángok martalékává válhat.

Fokozott elővigyázatossággal és megelőző intézkedésekkel elejét lehet venni az otthoni tűzeseteknek. Rendszeresen ellenőrizzük az elektromos készülékeket és vezetékeket. Kerüljük a hálózat túlterhelését, és csak jó állapotú, engedélyezett elektromos eszközöket használjunk. Tartsuk távol a gyúlékony anyagokat a hőforrásoktól, és megfelelően tároljuk azokat.

Ügyeljünk arra, hogy a fűtési rendszerek karbantartottak legyenek, és csak megfelelően engedélyezett fűtőberendezéseket használjunk.

A nyílt láng használatára fokozottan figyeljünk, minden esetben győződjünk meg róla, hogy biztosan eloltottuk a gyufát, a gyertyát, vagy éppen a cigarettát. Fokozottan figyeljünk az idős, egyedül élő rokonainkra, ismerőseinkre!