Egy személyautó vezetőjét ellenőrizték a járőrök 2023. március 5-én az esti órákban Nagykanizsán, a Csengery úton. A sofőr nem tudta átadni vezetői engedélyét, sem más személyazonosító okmányát, ezért a rendőrök a férfi által bediktált adatok alapján ellenőrizték a nyilvántartásban. Bár az egyenruhások felfedeztek némi hasonlóságot a fényképen szereplő és az igazoltatott személy között, nem sikerült őket félrevezetni.

A járőrök azonosították a magát ikertestvérének kiadó 36 éves férfit, akiről az is kiderült, hogy a bíróság eltiltotta a járművezetéstől. Ezután a ruházatát is átvizsgálták, ahonnét droggyanús növényi törmelék került elő.A büntetőeljárásban kiderült, hogy a gyanúsított THC-t fogyasztott mielőtt volán mögé ült, ezzel a bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségét is elkövette.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya az ügyben folytatott nyomozást befejezte, melynek iratait vádemelési javaslattal megküldte az illetékes ügyészségnek. – Közölte a rendőrség.