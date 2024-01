A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy nedves tűzifával senki se tüzeljen! A legcélszerűbben akkor járunk el, ha kizárólag kezeletlen (festék, lakk, pác, ragasztóanyag stb. mentes), légszáraz keményfát használunk.

Mi az a légszáraz fa, és miért baj, ha nedves fával fűtök?

20% alatti a nedvességtartalma, amit úgy érhetünk el, hogy a tüzelésre szánt fát hasítva, fedett ám szellős helyen tároljuk legalább másfél, de inkább két évig.

Az igazán megfelelő tűzifa nedvességtartalma leginkább csak 10-15% között van. Ezt mindenképpen tartsuk szem előtt!

Érdemes tudni, hogy egy frissen kivágott fa tömegének legalább a felét víztartalma adja, így attól is óva intünk mindenkit, hogy akár a saját udvarán, területén kivágott friss fával tüzeljen.

A nedves tűzifával való fűtés nagyon pazarló, hisz a nedvességtartalom elpárologtatására megy a fa fűtőértékének jelentős része!

Ha huzamosabb ideig nedves fával vagy szeméttel fűtűnk, nagyjából három-négy hét alatt rendkívül veszélyes állapotokat idézünk elő a kéményben, aminek egyenes következménye lehet a kéménytűz, illetve a szén-monoxid megjelenése!

Ha nincs otthon CO- és/vagy füstérzékelő, akkor gondoskodjunk róla, hogy legyen, mert ezzel életet mentünk! Ezek az eszközök a készülékek, kályhák, kandallók mellé telepítve idejekorán felismerik a problémát, majd hangos akusztikus jellel figyelmeztetik a lakókat a bajra!

A helytelen tüzelőanyag használat, a tüzelő- és fűtőberendezés mellett éghető anyagok tárolása, a lanyhuló figyelem mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tüzelő- és fűtőberendezésünkből az egész otthonunkat felemésztő, akár halálos kimenetelű tűz induljon. Kéménytűz leginkább a szilárd tüzelést használó háztartásokban jelentkezik. A fűtési szezonban - a szén-monoxid-mérgezések mellett - éppen az ilyen jellegű tüzek kialakulása jelenti a legnagyobb veszélyt. Egy későn észlelt kéménytűz akár a teljes épület leégéséhez is vezethet, így egy élet munkája válhat a lángok martalékává akár pillanatok alatt.

Leginkább a régebbi építésű épületeknél fordul elő, hogy a kéménytestbe éghető épületszerkezetet, például gerendát vagy szarufát építettek be. Problémát okozhat továbbá a kéménytest repedése, a rosszul csatlakoztatott füstcső, de a tisztítónyílásból hiányzó, vagy a rosszul záródó kéményajtó is. A szakszerű felülvizsgálat a kéményseprő-ipari szakember feladata, de egyszerű szemrevételezéssel is észlelhetőek a fenti hibák vagy hiányosságok.

Fontos tudni, hogy aki új kéményt létesít, vagy a régit javíttatja, felújítja, átalakítja, az csak akkor vehető használatba, ha azt kéményseprő helyszíni műszaki vizsgálaton látta és engedélyezte. Ez minden égéstermék-elvezetőre, még egy vaskályha falon kivezetett csövére is érvényes. Ugyancsak érdemes kihangsúlyozni, hogy ezeket a munkálatokat csak szakemberekkel végeztessük! Amennyiben szükséges – és erősen ajánljuk is - minden ilyen beavatkozáskor egyeztessünk kéményseprővel, kérjük ki a véleményét, ha nem vagyunk biztosak a kéményekkel kapcsolatban.

Továbbá ne felejtsük azt sem:

magánszemélyeknek a kéményseprői szolgáltatás, azaz az időpontfoglalás, a kémény ellenőrzése, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, éppen ezért éljenek a lehetőséggel

amennyiben családi ház székhelyeként gazdálkodó szervezet van bejegyezve az ingatlanba, abban az esetben kéményseprő-ipari szolgáltató végzi a kéményseprést díj ellenében

a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon az ügyfélszolgálat ikonra kattintva irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél, vagy valamelyik kéményseprő-ipari szolgáltatónál kell-e időpontot egyeztetni a kéményellenőrzésre

időpontot ugyanezen a felületen lehet foglalni. Ha valaki jobban szereti a telefonos ügyintézést, a 1818-as telefonszámon foglalhat időpontot. A telefonos menüben a 9-es, majd 1-es nyomógombot kell megnyomni

ha gázzal fűtünk, akkor a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelővel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni

A társasházakban élőknek nem kell időpontot foglalniuk, oda automatikusan érkeznek a kéményseprők. Amennyiben nem tartózkodunk otthon amikor érkezik, hagyni fog számunkra egy értesítőt, ami minden információt tartalmaz egy mindenki számára megfelelő időpont választásáról.

Baj esetén pedig ne feledjük, azonnal tárcsázni kell a 112-es segélyhívót, és kérni kell a tűzoltók segítségét–írja a katasztrófavédelem.