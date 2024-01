Szabálysértési feljelentéssel 46 alkalommal éltek a rendőrök, helyszíni bírságot 111, míg közigazgatási bírságot 76 alkalommal szabtak ki. Munkatársaink az elmúlt napon 254 gyorshajtást rögzítettek a vármegye közútjain.

A járőrök 2024. január 6-án 21 óra 47 perckor Nagylengyelben akarták ellenőrizni egy terepjáró vezetőjét, aki azonban figyelmen kívül hagyta a rendőri jelzést és továbbhajtott. Az egyenruhások fény- és hangjelzést használva követni kezdték a járművet, de a sofőr ezt észlelve gyorsítani kezdett, majd Lickóvadamos és Zalatárnok között egy földes útra hajtott, ahol a rendőrök megállították. Az egyenruhások az intézkedés során alkoholszondát alkalmaztak a 34 éves gellénházai lakossal szemben, ami pozitív értéket mutatott, ezért további mintavétel céljából előállították, vezetői engedélyét elvették és az ittas vezetés miatt büntetőeljárást indítottak ellene.

Ezzel egy időben érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy férfi késsel fenyegetőzik egy zalaegerszegi vendéglátóhelyen. A helyszínre érkező rendőrök elfogták a 32 éves helyi férfit, majd előállították a kapitányságra, ahol garázdaság szabálysértés miatt őrizetbe vették.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy aki ittasan járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti. Az alkoholfogyasztás már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, amelyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. A szeszesital fogyasztásának hatására csökken az észlelőképesség, tompulnak a reflexek, így jelentősen megnő a reakcióidő. A nagyobb mértékű alkoholfogyasztás következményei pedig egyenesen beláthatatlanok. Az ittas személy nem ura többé járművének.

Soha ne üljenek ittasan a volán mögé, valamint olyan járműbe sem, melyet ittas személy vezet! Ne engedjék meg családtagjaiknak, rokonaiknak, ismerőseiknek sem, hogy ittasan gépjárművet vezessenek!

