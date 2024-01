Április 2-án kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy 150 négyzetméteres családi ház tetőszerkezete Hévízen, a Park utcában. A riasztott keszthelyi és pacsai hivatásos, valamint az alsópáhoki önkéntes tűzoltók öt vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az egységek megbontották a tetőt, majd a még izzó gócokat eloltották.

Május 6-án következett be az ország és a vármegye legnagyobb 2023-ban történt, négyemeletes társasházat érintő tüze Zalaegerszegen, a Holub József utcában, ahol a lángok egy földszinti lakásban csaptak fel, mert töltés közben kigyulladt az elektromos roller, a tűz pedig a homlokzat szigetelését begyújtotta, ez után a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek. A helyszínre Pacsáról, Lentiből és Körmendről is érkeztek hivatásos tűzoltók, 11 tűzoltójárművel közel 30 tűzoltó kezdte meg a lángok megfékezését a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az egységek hat vízsugárral és egy létrasugárral, több oldalról támadva, közel három óra megfeszített munka után oltották el a tüzet. Az oltási munkálatok során a rendőrséggel közösen a tűzoltók a több lépcsőházas épületből mintegy harminc embert és két kutyát mentettek ki. Nyolc fő enyhe füstmérgezést szenvedett. A lángok több mint nyolcszáz négyzetméteren pusztítottak, de az egységeknek sikerült megakadályozni, hogy a társasház egészére átterjedjenek.

A fölszinti lakásból a tűz átterjedt a tetőre is

Fotó: ZH Archívum

Június 19-én tűz keletkezett egy négyszáz négyzetméteres szalmatárolóban Keszthelyen, a 71-es főút közelében. Az ingatlanban közel ötven darab körbálát tároltak. Az esethez a városi, valamint a pacsai és a badacsonytomaji hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett négy vízsugárral kezdték meg a lángok elfojtását. A bálákhoz való könnyebb hozzáférés érdekében az egységek megbontották az épület oldalát, majd két munkagép segítségével kihordták az égő kupacokat. A tűzoltók több oldalról támadva, közel négy óra megfeszített oltás után fékezték meg a lángokat.