Galgóczi Erzsébet darabját, A használt koporsó című egyfelvonásos vígjátékot gyakorolják a színjátszók, a budapesti bemutató előtt főpróbaként január 21-én, e héten vasárnap 17 órakor a szentgyörgyvölgyi közönség elé állnak ki a művelődési házban.

A társulat nem oly rég alakult meg, de nagy dobásra készülnek. Az előzményekről Varga Zsuzsanna polgármesterrel beszélgettünk.

- A 2000-es évek elején alakult a Szentgyörgyvölgy Kulturális Alapítvány, a kuratórium elnöke a mindenkori polgármester, én 2014-ben vettem át az elnökséget, akkor átszerveztük és kibővítettük a tevékenységi köröket. Minden kuratóriumi tag tiszteletdíj nélkül, önkéntesen végzi itt a munkát, s már alkalmasak vagyunk az adó egy százalékának fogadásához. Hozzájárultunk az alapítvánnyal különféle eseményeket megtartásához – mondta Varga Zsuzsanna, majd az alapítvány céljait sorolta. - Kitűztük Szentgyörgyvölgy község kulturális életének fejlesztését, kulturális hagyományainak ápolását, a helyi értékek megőrzését, a régió népművészetének és népi hagyományainak, különösen a néptánc, a kosárfonás, a fafaragás, a szőtteskészítés, a korongozás, a fazekasság, a népzene kutatását és újjáélesztését. Emellett célunk a digitális kultúra fejlesztése, a helyi ifjúsággal való megismertetése, az egyes generációk összekovácsolása, a társadalmi közösségfejlesztés és az emberi kapcsolatok javítása.

Az alapítvány tevékenységi körébe beleillett egy színjátszókör megalakítása is.

- Tavaly nyílt lehetőség arra, hogy színjátszókört alakítsuk a községben, mely először nem az alapítvány berkein belül működött, de befogadta a szervezet, nem véletlenül. A Nemzeti Művelődési Intézet zalai szervezetével együttműködve, támogatásukkal Kehidakustányban a pajtaszínházi találkozón szerepeltünk a színjátszókörrel tavaly, így merült fel, hogy képviselhetnénk Zala vármegyét az országos pajtaszínházi találkozón idén január 27-én Budapesten a Nemzeti Színházban. Erre kezdtünk el igen aktívan készülni, az önkormányzat helyet biztosít a próbákhoz.

A 11 tagú társaság tagjai részben helyiek, de csatlakoztak Nemesnépről és Márokföldről is. A kört Németh Gabriella közművelődési szakember vezeti. Mentorunk Mihály Péter színész, rendező.

- A csapat nagyon lelkes, megsüvegelendő, hogy szabadidejükből áldoznak erre – vallotta nemrégiben az egyik próbán Mihály Péter. - A darabot, amit játsszunk, rájuk igazítottam, a humoros vígjáték tartogat megható pillanatokat is. Nagy várakozással tekintünk az előadás elé.

Arról is beszélt, hogy maga is az amatőr színjátszó mozgalomból indult el, nem ismeretlen számára ez a világ. Már több alkalommal dolgozott együtt színjátszókkal a Nemzeti Művelődési Intézeten, illetve a Nemzeti Színház pajtaszínház programján keresztül.

- Persze más feladat ilyen, induló társulatot mentorálni, mint profikat, de nem kevésbé érdekes, illetve értékes. Örömteli és bizakodásra adhat okot a szentgyörgyvölgyieknek is, hogy akikkel eddig együtt dolgoztam, azok a társaságok mind együtt maradtak az első bemutatójuk után is. Természetesen Szentgyörgyvölgyön is ez a terv.

Varga Zsuzsanna, aki maga is tagja a társaságnak arról is beszélt, hogy a színjátszókör tagjai nagyon élvezik a közös munkát, nem is gondolta, milyen változásokat képes indítani az ilyen tevékenység a résztvevők, a közösség életében.

- A próbák alatt jobban megismertük egymást, jó társaság lettünk, nyitottabbak lettünk egymással és magunkkal szemben is – vallott a polgármester. - Ezért is gondoltam arra, hogy pályázatot nyújtunk be a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, mely támogatja a színjátszókörök alakítását, működését, így ha esetleg más településeken is éreznek erre késztetést, azt érdemes lenne segíteni, mert nagyon jó közösségépítő ereje van.