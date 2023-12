Erről dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség sajtószóvivője adott ki tájékoztatást. Eszerint a figyelmetlensége miatt vádlottá lett 26 éves pacsai férfi 2023. június 3-án délután Balatongyörökön egy családi háznál a hálózati bekötést szerelte, ehhez az utca túloldaláról húzta be a optikai kábelt az ingatlanra. E közben azonban nem biztosította a közúton közlekedők számára a művelet láthatóságát, semmilyen módon nem figyelmeztette az arra haladókat, holott a gyér forgalmú, 4,9 méter széles mellékutca felett áthúzott, éppen feszítés alatt álló optikai kábel belógva akadályozta a forgalmat. Be is következett a baleset, mert egy arra haladó kerékpáros férfi a vékony, fekete színű, a talajtól 1,5 méter magasságban lógó kábelt nem észlelte, nekihajtott, nyakába akadt, aminek hatására elveszítette egyensúlyát és az úttestre esett. A biciklis a balesetben nyolc napon belül gyógyuló sérülést, nyakán zúzódást, jobb térdén horzsolást szenvedett.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat a férfivel szemben.