A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága közlése szerint több ezer hamis elem, hangszóró és kontroller útjának vetettek véget munkatársaik Gyulánál. Az ellenőrzésen kiderült, hogy a raktérben lévő csomagokban 7 840 Duracell feliratú elem, 240 darab Sony kontroller és 1 439 JBL hangszóró van. A portékákat a jogosulti képviselők is szemügyre vették és megállapították, hogy azok silány minőségű hamisítványok, amiket a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül hoztak forgalomba. A pénzügyőrök a több ezer, rossz minőségű hamisítványt lefoglalták, és csaknem 32 millió forint vagyoni hátrányt okozó termékeket a NAV bűnjelraktárába szállították. Iparjogvédelmi jogok megértésének bűncselekménye miatt eljárást indítottak. A hatóság arra figyelmeztet, hogy az ünnepek közeledtével egyre többször bukkannak fel hamis áruk a piacon. A hamis elektronikai termékek, jelentős biztonsági veszélyt jelentenek, akár sérülést vagy anyagi kárt is okozhatnak. A hamis termékek kiszűrése a piacról azért is fontos, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségügyi- és minőségi kockázatot is jelentenek.

Nem jutottak el Spanyolországig a hamisítványok

Fotó: NAV