December 24-én, szenteste napján négy helyszínen, Lispeszentadorjánban, Lovásziban, Keszthelyen és Zalacsányban is egy-egy bajba jutott, vagy eszméletlen, egyedül élő idős emberhez segítették bejutni a mentőket a keszthelyi, a lenti és a letenyei hivatásos tűzoltók. Este egy meghibásodott gázkazán okozott riadalmat egy bocföldei családi háznál, de a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók elhárították a bajt – közölte a katasztrófavédelem.

December 25-én telefonoszlopot döntött ki egy személyautó Lentiben, ami egy közeli lakóházat veszélyeztetve állt meg. A város hivatásos tűzoltói megszűntették a kialakult balesetveszélyt. Zalaszentmihályon pedig egy magatehetetlen idős emberhez segítették bejutni a mentőket a pacsai hivatásos tűzoltók.

December 26-án a zalaegerszegi hivatásos tűzoltóknak két helyszínen akadt dolguk saját városukban. Előbb a Becsali úton, egy családi házban szólalt meg a szén-monoxid-érzékelő, jelezve, hogy baj van az ott működő nyílt égésterű gázkészülékkel. Személyi sérülés nem történt, nem úgy a 76-os főút külterületi szakaszán, ahol két autó ütközött egymással. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. Ketten közülük könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Általános jelenség, hogy a két ünnep között sokan töltik idejüket otthonaikban. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság továbbra is felhívja a lakosság figyelmét, hogy kiemelten ügyeljenek ingatlanjaikban, hiszen a lakástüzek veszélye nem múlt el! A karácsonyfák elkezdenek száradni, így könnyen meggyulladhatnak, ha nem figyelünk oda!

Ajánlatos a fenyőket 1,5 méterre a fűtőtestektől elhelyezni, de a legjobb, ha egy méteres körben semmi sincs a fa közelében. Bármilyen szép is a karácsonyfa, bármilyen soha ne tegyünk rá égő gyertyát, vagy csillagszórót. A november végén kivágott karácsonyfa a fűtött lakásban már annyira kiszáradt, hogy pillanatok alatt képes meggyulladni. Ha a karácsonyfa alján meggyullad egy ág, nem kell hozzá egy perc és már a csúcsdísz is lángolni fog.

Amennyiben teljes biztonságban akarjuk tudni magunkat, akkor szerezzünk be egy füstérzékelőt! Ez az eszköz hangos akusztikus jellel, idejekorán felhívja az otthon tartózkodók figyelmét a bajra! Az életmentő készülék mellé egy szén-monoxid-érzékelő is erősen ajánlott, hiszen az ünnepek alatt Zalaegerszegen is életet mentett a készülék!

Továbbra is kiemelt figyelemmel legyünk a konyhai tevékenységünk során, soha ne hagyjuk magára a készülő ételt! Emellett fényfüzéreink állapotát is naponta ellenőrizzük, ha valami problémát észlelünk, ne használjuk! Ilyenkor az sem árt, ha egyedül élő, idős szomszédunkat, ismerősünket, rokonunkat a megszokottnál többször keressük, érdeklődünk hogyléte felől.

Baj esetén pedig a 112-es segélyhívó számot tárcsázzuk, és kérjük a tűzoltók segítségét!