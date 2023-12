A járőrök 2023. december 16-án 21 óra 16 perckor Kehidakustányon, a Dózsa György utcában ellenőriztek egy személyautóval közlekedő 31 éves sofőrt. A rendőrök megállapították, hogy a férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel, továbbá felmerült a gyanú, hogy ittasan ült a volán mögé, amit a vele szemben alkalmazott alkoholteszter igazolt. A járművezetőt további mintavétel céljából előállították, és engedély nélküli vezetés elkövetése miatt szabálysértési őrizetbe vették. A férfi ellen az ittas vezetés miatt büntetőeljárás indult.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy aki ittasan járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti. Az alkoholfogyasztás már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, amelyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést.

A szeszesital fogyasztásának hatására csökken az észlelőképesség, tompulnak a reflexek, így jelentősen megnő a reakcióidő. A nagyobb mértékű alkoholfogyasztás következményei pedig egyenesen beláthatatlanok. Az ittas személy nem ura többé járművének.

Soha ne üljenek ittasan a volán mögé, valamint olyan járműbe sem, melyet ittas személy vezet! Ne engedjék meg családtagjaiknak, rokonaiknak, ismerőseiknek sem, hogy ittasan gépjárművet vezessenek!

(Forrás: police.hu)