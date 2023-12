Az utasokat és csomagokat is szállító külföldi sofőr az M7-es autópálya lepsényi pihenőhelyének egyik épülete mellé megpróbált elrejteni egy kartondobozt az ellenőrzést tartó járőrök elől, de észrevették. Az egyenruhások átvizsgálták a dobozt, kiderült, hogy több mint háromszáz Chanel feliratú szájfény van benne, az autó raktérében pedig néhány ismert márkajelzésű kabátot, pulóvert és más ruhaneműt is találtak. A kozmetikumokat és ruhákat a termékek jogosulti képviselői is szemügyre vették, ezekről megállapították, hogy egytől egyig hamisítványok. A sofőr a rejtegetési kísérlete dacára azt állította, hogy nem tudott a dobozok tartalmáról. A járőrök a 325 darab jogsértő terméket lefoglalták, amelyekkel az elkövető több mint tízmillió forint vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak. A NAV munkatársai iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak eljárást.

A hatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy az ünnepek közeledtével egyre többször bukkannak fel hamis áruk a piacon. A testtel közvetlenül kapcsolatba kerülő anyagok _ mosószer, sminktermékek, parfümök _ akár veszélyes összetevőket is tartalmazhatnak. A hamis termékek kiszűrése a piacról azért is fontos, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségügyi- és minőségi kockázatot is jelentenek.