Vámellenőrzéskor bukott meg az a csalárd importőr, aki ezernél több hamis „STIHL” láncfűrészt próbált az Európai Unió területére csempészni. A NAV Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága pénzügyőrei Kínából származó áruk között elrejtve találtak rá az ismert márkára hasonlító láncfűrészt találtak. Az egyenruhások figyelmét a lengyel kamion átvizsgálásakor az keltette fel, hogy a termékek a gyártó régebbi szériáját másolták, amit ma már nem forgalmaznak. A láncfűrészeket a szakértők is alaposan szemügyre vették, és megállapították, hogy azok silány minőségű hamisítványok, amiket a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül hoztak volna forgalomba. A jogtulajdonostól kapott információk szerint, az áruk mennyisége alapján ez volt az év második legnagyobb felderítése az Európai Unióban. A hamisított termékek forgalmazásának megakadályozása a gyártók számára is különösen fontos, hiszen a védjegyhez társított minőség csorbítása számukra is jelentős kárt okoz, amellett, hogy a vásárlókra nézve biztonsági kockázatot is jelenthet. A jogtulajdonos kérte a hamisítványok megsemmisítését, az okozott vagyoni hátrány megközelíti a 250 millió forintot.