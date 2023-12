Két magyar férfi német és osztrák autókereskedő cégektől szlovák cégek nevére vette az e-járműveket. Az autókat azonban nem Szlovákiába, hanem Magyarországra hozták, és itthon adták el. Az elektromos autók megvásárlása, továbbértékesítése is valótlan tartalmú szerződésekkel jött létre. Az autókat papíron szlovák gazdasági társaság nevében szerezték be, de ténylegesen azt magyar állampolgárok vették meg, akik az eladásig Pest megyei címeken tárolták, használták.

Az autók első magyarországi forgalomba helyezéséhez benyújtott adás-vételi szerződéseken feltüntetett eladók nem létező osztrák, illetve német magánszemélyek voltak, nem pedig azok a gazdasági társaságok, amelyektől a kocsikat ténylegesen vásárolták. Az elektromos autókat magyar weboldalon hirdették meg magyar cég nevében, elsősorban készpénzes vásárlók részére, annak érdekében, hogy az áfa-bevallási és fizetési kötelezettségüknek ne kelljen eleget tenniük. Ezzel a módszerrel az elkövetők a központi költségvetésnek több mint 75 millió forint vagyoni hátrányt okoztak. A budapesti pénzügyi nyomozók az okozott vagyoni hátrány megtérítésére készpénzt és karórát foglaltak le, valamint egy több mint 200 millió forintot érő ingatlant vettek zár alá, továbbá több mint 30 autót _ Tesla, BMW, Audi _ foglaltak le. Az egyik olyan helyszínen, ahol a pénzügyőrök megjelentek, adózatlan cigarettát is találtak, amiket szintén lefoglaltak. A nyomozás költségvetési csalás és pénzmosás bűntette miatt folyamatban van, az ügyben érintett két férfit gyanúsítottként kihallgatták, egyikük letartóztatását a napokban elrendelte a bíróság.