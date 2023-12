A megjelenteket Szabó István tűzoltó alezredes, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese köszöntötte, majd Bajsz András tűzoltó alezredes, vármegyei tűzoltósági főfelügyelő ismertette a vármegyében idén bekövetkezett eseményeket (tűzesetek, műszaki mentések, szén-monoxid-szivárgás), kiegészítve az országos statisztikai adatokkal.

Tüske Ferenc tűzoltó alezredes kiemelte, a halálos kimenetelű lakástüzek és szén-monoxid-mérgezések megelőzése továbbra is fontos feladata lesz a vármegyei bizottságnak, így minden alkalmat megragadnak majd, hogy minél szélesebb körhöz eljuttassák a megelőzést célzó üzeneteket. Ezen kívül egy, a társasházakra vonatkozó akció elindításáról is szót ejtett. Értékelte továbbá az újra egyre népszerűbb tömegrendezvények szervezésének tűzvédelmi vonatkozásait is.