Több száz millió forint értékben foglaltak le autódiagnosztikai eszközöket a pénzügyőrök. Az akcióról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adott ki tájékoztatást. Munkatársaik rendszeresen tartanak ellenőrzést a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdonjog-védelmi Szakmai Egyesületének (JAF) szaktanácsadói támogatásával. Idén Pest vármegyében hat ellenőrzésen találtak hamis autódiagnosztikai eszközöket, összesen 70 millió forint értékben. A most ismertetett akcióban kockázatelemzés alapján indultak el egy nagytarcsai címre. Nem sejtették, hogy az akció a JAF történetének legnagyobb felderítése lesz. A helyszínen vásároltak autódiagnosztikai eszközt, ami hamis volt, és számlát sem kaptak. A pénzügyőrök az eladó budapesti lakását is átkutatták, ott 777 darab, a szakértői vélemény alapján hamis autódiagnosztikai eszközt találtak. Ezen felül pedig 978 Elf Bar nevű, egyszer használatos elektronikus cigaretta és 20 millió forintot meghaladó értékben készpénz - forint, euró - is előkerült. A hamis termékek iparjogvédelmi értéke meghaladja a 264 millió, a szerzői jogi értéke az 556 millió forintot, a jövedéki termékek értéke pedig a 8 millió forintot. Az egyenruhások az árut és a készpénzt is lefoglalták.

A pénzügyőrök lefoglalták a több száz millió forintot értő holmikat

Fotó: NAV