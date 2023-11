A megállapított tények szerint az ügyben vádlott 40 éves férfi 2023. március 16-án délután megjelent egy 84 éves nő zalaegerszegi házánál, és mivel villany- és gázóraleolvasónak adta ki magát, az asszony beengedte. A férfi elkérte az asszony iratait, valamint 2.200 forintot a leolvasásért. Miközben a nő a szobában a tárcájából elővette a pénzt és az iratokat, a férfi kihasználva idős nő figyelmetlenségét ellopta az erszényt a benne lévő 120 ezer forinttal és két bankkártyával együtt. Időközben az asszonyt telefonon hívta a lánya, akinek gyanús lett a leolvasó, ezért odasietett. Ekkor a férfi arra hivatkozva, hogy kimegy az autójához a visszajáró pénzért, távozott.

A férfi egy hónappal később ugyanezzel az ürüggyel jutott be egy 83 éves nő zalaegerszegi társasházi lakásába. A nő figyelmének elterelésére lefényképezte a gázórát és a villanyórát is, majd bement a lakás két szobájába, és a fűtéscsövek rossz állapotára hivatkozva felajánlotta azok javítását. Terepszemléje során a férfi észrevette, hogy az asszony táskája a

konyhában van, ezért beküldte a nőt az egyik szobába azzal, hogy ott felejtette a papírjait. Kihasználva a helyzetet, ellopta a nő pénztárcáját 60 ezer forinttal és egy bankkártyával együtt, majd sietve távozott. Ezt követően a kártyával 4.158 forintért élelmiszert vásárolt.

A 40 éves férfi 2023. május 3-án délelőtt ismét egy zalaegerszegi társasházba tért be, és a folyosón várakozva figyelt fel a bevásárlásból hazafelé tartó idős házaspárra. Követte őket, majd amikor a férj a lakás ajtaját kinyitotta, odalépett, az asszony kezéből kivette a bevásárló szatyrot, mondván, segít bevinni a lakásba, majd elmondta, hogy gázszivárgást jött ellenőrizni. A férfi ily módon bejutva a lakásban alaposan körbenézett, minden helyiségbe bement, az idős férfitól iratokat kért el. Amíg a 84 éves házigazda a kért iratokat kereste, a férfi a szobában az egyik fiókból kiemelt 60 ezer forintot, majd elkérte a személyi igazolványát is az idős embertől, aki ezért a táskájában kezdett keresgélni, a bűnöző pedig közben úgy tett, mintha ebben segítene neki, de közben a táskából 18 ezer forintot ellopott, majd sietve távozott a lakásból.

A 40 éves férfi áldozatainak összesen 272 ezer forintot meghaladó kárt okozott.

Az egerszegi törvényszék tájékoztatása szerint a Zalaegerszegi Járásbíróság a történteket elismerő, a bűnösségét beismerő és a tárgyaláshoz való jogáról lemondó férfit bűnösnek mondta ki 3 rendbeli kifosztás, 1 rendbeli információs rendszer felhasználásával jogosulatlanul megszerzett készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával elkövetett csalás bűntettében, valamint 1 rendbeli készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétségében. A bíróság a férfit mint különös visszaesőt halmazati büntetésül 5 év börtönbüntetésre ítélte és 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, illetve kötelezte az okozott kár megtérítésére.

Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett, így az nem jogerős.