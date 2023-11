A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya 2023. októberében az állatok világnapja alkalmából rendhagyó akcióval hívta fel a gyerekek figyelmét a felelős állattartás fontosságára. A játék lényege azt volt, hogy a kicsiknek szerető gazdára váró plüssállatokat kellett megtalálniuk egy zalaegerszegi közparkban, amiket ezután haza is vihettek.

Forrás: police.hu

Azok a gyerek, akik fényképet készítettek a sikeres ”mentőakcióról”, és azt meg is küldték a Bűnmegelőzési Alosztály részére, 2023. november 2-án délelőtt a Főkapitányság épületébe is ellátogathattak szüleikkel, ahol közelebbről megismerkedhettek a rendőrség munkájával. A kicsik betekintést nyerhettek a Tevékenység-irányítási Központ működésébe, ahol megtanulhatták, hogy baj esetén hogyan kérhetnek segítséget, majd megtekinthették a rendőrségen használt technikai eszközöket, és beülhettek a rendőrautókba is. Természetesen a szolgálati kutyák bemutatója sem maradhatott el, amit a kicsik sok simogatással jutalmaztak.

Forrás: police.hu

(Forrás: police.hu)