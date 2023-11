Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága beszámolója szerint Görögországból érkezett az a teherautó, amit a pénzügyőrök a gyulai határátkelőhelyen állítottak meg vizsgálatra. Mint kiderült, a raktérben többszáz kartondobozban, különböző színű „Smile„ mintájú törölköző volt. A sofőr már kevésbé volt mosolygós, amikor közölték vele, hogy a boldog arcokkal és feliratokkal díszített rakománytól meg kell válnia. A textíliák mintái és feliratai szerzői jogokat sértettek, és ezt a jogtulajdonos képviselője is megerősített. Az egyenruhások a 4800 darab fürdőlepedőt lefoglalták és szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak. A NAV közbelépése megakadályozta, hogy a hamisítványok forgalmazásával megközelítőleg húszmillió forint vagyoni hátrányt okozzanak a jogtulajdonosnak. A hamisított termékek a vásárlóknak és a gazdaság szereplőinek is komoly károkat okoznak, és akár az egészséget is károsíthatják, figyelmeztet a hatóság.