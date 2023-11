Ezt a kérdést az emberöléssel vádolt M. Gábornak ügyvédje tette fel hétfőn az egerszegi törvényszéken tartott tárgyaláson.

A 57 éves orosztonyi férfi nem nem tudott választ adni, mint ahogyan a dr. Gergye Tamás bíró által feltett kérdésekre is csak többféle változatban előadott feleletekkel szolgált. Egyedül abban volt következetes, hogy nem ő okozta 52 éves ismerőse, barátja halálát. Úgy fogalmazott, abban hibázott, hogy miután reggel holtan találta ágya mellett a férfit _ akiről nem tudta, miként kerülhetett oda, mert napokkal korábban látta csak _, ijedtségében nem értesített se orvost, se hatóságot. Ennek mikéntjéről is többféle történettel állt elő. Eleinte azt mondta, semmiféle sérülést nem látott a barátján, de még a ruháján sem. Azt persze látta, hogy meghalt. Később vércseppekről tett említést.

Arról is beszélt, hogy ez után egész nap tanakodott, mit tegyen, közben elment otthonról _ dolgozni vagy a hegyre, mert erre is kétféleképpen emlékezett _, és addig a halottat kabáttal letakarta. Este aztán már eltemette a barátját, akiről a ruhákat lehúzta, vagy ahogy ő mondta, a ruhák lecsúsztak róla, amikor a gödörhöz vonszolta a lábaira erősített szíjnál fogva. Ezért másik holmikat adott rá, hogy mégse a csupasz föld kerüljön a testére, magyarázta. Ezt az átöltöztetést később tagadta, de azt nem tudta megmondani, hogy a késeléstől meghalt barátján miért találtak a rendőrök mégis sértetlen pólót.

Az 52 éves férfi halálát ugyanis nem a kegyetlen verés, hanem a hastájékán és a szegycsontja alatt ért két szúrás okozta. A főügyészség azzal vádolja M. Gábort, hogy megölte azt a falubelijét, aki 2006 óta hajléktalanként élt a településen, és rendszeresen nála, Szent István utcai házában húzta meg magát. A lakhatásért cserébe a későbbi áldozat a nyugdíjából vásárolt szállásadójának is élelmiszert és alkoholt. A két férfi között gyakoriak voltak a veszekedések, ilyenkor a házigazda bántalmazta is a vendégét. A vádiratba foglaltak szerint 2021. december 4-én délelőtt a hajléktalan férfi a falusi kisboltban élelmiszert és bort vásárolt, majd betért a barátjához, aztán italozni kezdtek. Az estére lerészegedett házigazda szexuálisan próbált közeledni vendégéhez, aki ezt elhárította, mire a visszautasított férfi dühében az ágyról lelökte, többször megrúgta a földre került társát a felsőtestén. Ez után az ágyra emelte, majd a háton fekvő férfire térdelt, és az éjjeliszekrényről elővett 6-8 centis pengéjű késsel áldozatát kétszer hasba szúrta, aztán lelökte az ágyról az eszméletét vesztett cimboráját, aki rövid időn belül meghalt. A lakóháza mögötti részen a diófa alatt ásott 20-30 centiméteres gödörbe a holttestet eltemette, aztán földet, gallyakat szórt rá, áldozata ruházatát elégette. Idővel azonban helyi kis boltot üzemeltető és a hajléktalant élelmiszerrel, ruházattal rendszeresen támogató nőnek hiányozni kezdett a férfi, aki amíg pénze volt, naponta betért hozzá, és eltűnéséről értesítette a rendőrséget. Az ügyben a rendőrök többször meghallgatták M. Gábort, akinek a telkén a keresőkutyák találták meg a holttestet 2022. március 1-én.

M. Gábor a nyomozás során kétszer részletes beismerő vallomás tett. Ezekben a tragédiába torkollott konfliktus kiváltó okaként barátja szexuális közeledését jelölte meg, de vallomását később visszavonta, és már csak az eltemetést ismeri el.

A tárgyalás tanúk meghallgatásával folytatódik.