A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága beszámolója szerint az M1-es autópályáról terelték ki ellenőrzésre a lajtai pihenőhelynél az utánfutós kisbuszt ellenőrzésre. A rakterét, az utasterét, de még az utánfutóját is plafonig pakolták a járműszerelvénynek, emiatt inkább kínai konténerhez hasonlított a kilencszemélyes kisbusz csomagtere és vontatmánya. A csomagok alatt vastag szigetelőszalagokkal áttekert, úgynevezett mesterkartonokból kerültek elő az elrejtett adózatlan cigaretta. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a sofőr nem tudott az illegális rakományról. A fuvarozó, aki egyben utas is volt, nem lepődött meg az előkerült dohányáru láttán, mint elismerte pluszkereset reményében Hollandiában akarta eladni a bolgár dohányárut. A pénzügyőrök az 1580 doboz, több mint 3,5 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, míg a tulajdonosuk, egy 39 éves férfinak jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt is felelnie kell, és csaknem ötmillió forint bírságra is számíthat.