A büntetőeljárásról dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség sajtószóvivője adott ki tájékoztatást. E szerint a történtek miatt vádlottá lett 48 éves nagykanizsai nő 2006 júniusától vércukorszintjének szabályozására inzulinos kezelésre szorul. Azon a tragédiával végződött napon, 2022. május 20-án nappali műszakban dolgozott, egész nap ügyelve a rá vonatkozó speciális étkezési szabályokra, melynek során étkezéseit követően a szükséges inzulin adagját is beadta magának. A munkanapja leteltét követően, 18 óra körül személygépkocsival indult nagykanizsai munkahelyéről a lakására, amikor érezni kezdte felső ajka zsibbadását, amely általa is ismerten a vércukorszint leesésének előjele. Az egyértelmű jelzés ellenére a nő úgy ült volán mögé, hogy ételt nem fogyasztott, azt gondolta, hogy majd lakására érve vacsorázik és beadja az esti inzulinadagot. Pár perc múlva azonban cukorszintje oly mértékben leesett, hogy hypoglikémiás rosszullét alakult ki nála, ami tudatzavarban nyilvánult meg. Emiatt nem tudta körülötte a belvárosi forgalmi viszonyokat megfelelően kezelni, ennek következtében a jármű jobb első részével nekiütközött az előtte haladó segédmotoros kerékpár hátsó kerekének. Az ütközés következtében a motoros elesett és kisodródott az úttest jobb szélére, a nő az autójával áttért menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, majd onnét az úttest jobb oldalára visszatérve, imbolyogva haladt tovább, közben nekiütközött egy szabályosan parkoló személygépkocsinak. A nő még ez utóbbi ütközést követően is haladt tovább, sőt rosszulléte miatt az stoptábla jelzését is figyelmen kívül hagyva közlekedett, míg végül egy ingatlan téglakerítésének ütközve állt meg.

A baleset következtében a motorkerékpáros kórházba szállítását követően életét vesztette, a 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett nővel szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat.