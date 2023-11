A 2012. évi II. törvény alapján szabálysértést követnek el azon személyek, akik tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adnak. Az elkövetők rendőrségi eljárás elé néznek, és szándékos megtévesztésük miatt nem csak pénzbüntetéssel, hanem elzárással is sújthatók. Ráadásul a büntetés mellett a tűzoltók vonulásának költségeit is a betelefonálóval fizettetik meg. A vonulás költségeinek teljes megfizetésére kötelezik azt is, aki által fenntartott tűzjelző berendezés gondatlanságból kifolyólag generált téves tűzátjelzést a katasztrófavédelem irányába.