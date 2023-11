Nem tudta a pénzügyőrök figyelmét elaltatni a különleges rakomány sem, számolt be az esetről Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága. Közlésük szerint a járőrök ellenőrzésre az M1-es autópályán Győr térségében terelték ki a bolgár teherautót. A vízről is felszállni képes hidroplánt szállító járműszerelvény alapos vizsgálata után hamarosan a „kényszerleszállás” is megkezdődött. A sárgára festett légi jármű után ugyanis a sofőr furgonját is átvizsgálták az egyenruhások. Az ajtók kárpitja alatt több mint négyszáz doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát találtak. A NAV udvarán "landoló" férfi, azt mondta, az elrejtett füstölnivaló nem az övé, a főnöke utasította, hogy Németországba vigye. A pénzügyőröki a négyszáztíz doboz, magyar zárjegy nélküli cigarettát lefoglalták. A tettes a jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás elkövetése mellett, több mint egymillió forint bírságra is számíthat.

A kárpit mögül négyszáznál több doboz csempészcigaretta került elő

Fotó: NAV