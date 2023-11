Haragban volt a szomszédaival, ezért a házőrzőkön akart bosszút állni az idős nő; a történtek miatt büntetőeljárás indult, ebben nemrég született vádirat. Ezt ismertetve dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség sajtószóvivője közölte, az ügyben vádlott 70 éves nő 2022. október 19-én délután négy óra tájt csonkahegyháti lakóházának hátsó udvaráról - a régebb óta fennálló rossz szomszédi viszony miatt - a kerítésen keresztül átdobott a szomszéd ház udvarára egy mérgező rágcsálóirtószerrel megtöltött, valamint egy 3 centi hosszúságú szegekkel teletűzdelt kolbászdarabot, azzal a szándékkal, hogy a kolbászokat a szomszéd kutyái megegyék, és ezektől elpusztuljanak. Szerencsére a szomszédasszony látta mindezt, és eltette a kolbászokat, mielőtt a kutyák megtalálták volna.

Ezt az esetet követően egy hónappal a 70 éves nő a másik szomszédja udvarára is átdobott mérgezett kolbászt, hogy az ott élő kutya megegye, mert azzal a szomszéddal is rossz viszonyban volt. Terve nem sikerült, mert ez a szomszédja is észrevette mindezt, és az udvarról eltávolította a kolbászt.

A vádirat megfogalmazása szerint a mérgező anyag mennyisége egyik esetben sem volt alkalmas az elkövető szándékának eléréséhez, ahhoz, hogy a kutyák egészségét károsítsa, vagy a pusztulásukhoz vezessen. Ezzel ellentétben egy 1 cm hosszúságú szeg lenyelése már alkalmas a bélen átható sérülést okozni, ennek kockázata kifejezetten növekszik, ha nem egy, hanem több szeg kerül egyszerre a tápcsatornába. A szegek hashártyasérülést, valamint a kialakuló fertőzés miatt nagy fájdalmat okozhatnak, ami az állat különös szenvedésével járó életveszélyes, megfelelő műtéti beavatkozás nélkül halálos sérülés. Az asszony által átdobott, szegekkel teletűzdelt kolbász az állat testébe kerülése esetén alkalmas volt az állat különös szenvedésével járó pusztulásának okozására.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség állatkínzás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a 70 éves nővel szemben.