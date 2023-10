Többször is eladta ugyanazt az autót a nepper, az ügyben hamarosan bíróság dönthet.

A nemrég vádemelésig jutott történet részleteiről dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség sajtószóvivője adott ki tájékoztatást. E szerint a tettei miatt vádlottá lett 20 éves zalaegerszegi férfi 2020 őszén határozta el, hogy használt személygépkocsik eladásából, cseréjéből próbál rendszeres bevételt biztosítani saját és családja megélhetéséhez.

A férfi népszerű internetes közösségi oldalak apróhirdetési felületein tetszetős fotókkal kínált eladásra általa korábban megvásárolt személygépkocsikat. Ezek kapcsán egyik esetben zalai, másik alkalommal szekszárdi vevővel személyes találkozót egyeztetett, és arra is ígéretet tett nekik, hogy 20 ezer forint felár ellenében a gépkocsi aznapi átírását is elintézi. A vevők az adásvételi szerződést helyben megkötötték, majd utána rögtön átadták a több százezer forint nagyságrendű vételárat, illetőleg foglalót, és bízva az eladó ígéretben, beleegyeztek, hogy elvigye az autót is az átíratás elintézésére.

Az eladó a csalárd szándékának megfelelően a személygépkocsikat végül nem adta a vevők birtokába, és a vételárat, foglalót is megtartotta. Ezt követően egy darabig hitegette a vásárlóit, majd az autókat további, újabb vevőket is megtévesztve megint értékesítette.

A fiatal nepper egy esetben maga jelentkezett egy eladásra hirdetett, körülbelül 700 ezer forintot érő személyautó tulajdonosánál azzal, hogy a járműért cserébe ő két autót tud felajánlani, de ezek közül az egyiknek nincs érvényes műszaki vizsgája. Azt is felajánlotta az eladónak, hogy a másik, forgalomban lévő csereautót használhatja, amíg az eladó által kiválasztott autó műszaki vizsgáját elintézi. A személyes találkozó alkalmával, 2021. június 24-én az eladó átadta a vádlottnak a saját gépkocsiját a törzskönyvével és forgalmi engedélyével, indító kulcsaival együtt, valamint bizalma jeléül kifizette a cserébe ígért autó műszaki vizsgájának várható 42 ezer forintos költségét is. A reménybeli vevő ezt követően elhajtott a nepper által felajánlott másik autóval - amire adásvételi szerződést is kötöttek –, ám erről utóbb derült ki, hogy lejárt a műszaki vizsgája, ráadásul nem is a nepper tulajdonát képezi. A megtévesztett vevő sem a műszaki vizsga nélküli csereautót, sem az eladásra szánt autóját nem kapta vissza, mert a nepper azt csalárd módon rövidesen másnak adta el.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a fiatal férfival szemben többszörösen minősülő csalás bűntette miatt emelt vádat.