Több tízmillió forinttal csapta be ismerőseit az a keszthelyi férfi, aki ellen emiatt nemrég emeltek vádat. A megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Németh Eszter ismertette: a vádlott, egy most 58 éves keszthelyi férfi, aki munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, a pénzhez jutás csalárd módjához folyamodott.

Az első eset még 2014-ben történt, amikor élete párja bizalmával visszaélve egy fiktív, általa kitalált üzlet megkötésére hivatkozva 18 millió forintot kért kölcsön. Később további 3,6 millió forintot kért, ekkor nehéz anyagi helyzete volt az indok. A férfi a pénz rövid időn belüli visszafizetését ígérte, ám ez nem történt meg, csak hitegetést kapott a kölcsönadó, akinek a bizalma ennek ellenére nem ingott meg benne, így a férfi a nőt és annak anyját rá tudta venni, hogy adják át neki fedezetként budapesti lakásukat, amiből rendezheti egy tartozását. Ezt követően a lakás 13,5 millió forintért gazdát cserélt, ebből a pénzből azonban az igazi tulajdonosok csak félmillió forintot kaptak meg. Összesen 36 millió forint káruk keletkezett amiatt, hogy megbíztak a férfiban.

A keszthelyi férfi később nem létező kapcsolataira hivatkozva csalt ki nagyobb összegeket. Egy gazdasági társaságot működtető ismerősének 2018 májusában azt ajánlotta, hogy százmillió forint kamatmentes hitelt szerez, aminek elintézéséhez ötmillió forintot kért. Ezt követően áldozatát többször felhívta azzal, hogy a hitel intézése folyamatban van, majd pedig a közjegyzői okirat elkészültére hivatkozva másfél millió forintot kért, de csak 800 ezer forintot kapott.

Két évvel később, 2020 februárjában egy nagykanizsai fogorvosnak tett ajánlatot, miszerint egy országos fogászati program indul, amibe be tudna kapcsolódni az ő segítségével. Ezt követően már nehéz élethelyzetére hivatkozva több részletben összesen 23 millió forintot kért kölcsön a fogorvostól, bár ennek visszafizetésére sem szándéka, sem lehetősége nem volt.

Még abban az évben, 2020 novemberében nőismerősének ajánlotta fel, hogy segít hévízi ingatlanának felújításához pályázati támogatást szerezni. Ekkor is a nem létező kapcsolataira hivatkozott, és egy alkalommal az áldozata által is jól hallható módon ismeretlen személlyel beszélt telefonon arról, hogy 230 millió forintot lehet pályázaton nyerni a ház felújítására. A telefonbeszélgetés után a férfi azt állította, hogy ismeri a pályázatról döntést hozó személyt, majd erre hivatkozva közel kétmillió forintot kért, amiből mintegy 1,3 millió forintot meg is kapott áldozatától. Ezt követően a pályázattal kapcsolatban csak hitegette a nőt, aki azonban jobban járt a többiekhez képest, mert az ő kárát a férfi a büntetőeljárásban megtérítette.

A következő év májusában a keszthelyi férfi már hárommilliárd forintos pályázati támogatás megszerzéséhez ajánlotta föl közbenjárását egy ismerősének, akitől sikerdíjként 30 millió forintot kért. A csaló annak érdekében, hogy a pályázat ügyintézésének látszatát keltse, a kiszemelt áldozat által vezetett cég telephelyéről fényképeket is készíttetett. Ezt követően több alkalommal felhívta a cégvezetőt, hogy rávegye 30 millió forint kifizetésére, mondván, már ennyi pénzt fektetett bele a pályázat elintézésébe. A cégvezető azonban ellenállt, és megszakította a kapcsolatot a keszthelyi férfival.

A Keszthelyi Járási Ügyészség a férfivel szemben többrendbeli csalás bűntette miatt emelt vádat, melyben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta.