A történtek miatt büntetőeljárás indult, amiben nemrég született vádirat. Ennek lényegét dr. Németh Eszter, megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismertette. E szerint 2023. július 8-án, éjszaka egy óra körül a 31 éves, Lentiben élő férfi házánál megjelent egy erősen ittas férfi, és élettársát kereste, ezért a ház előtti az kiabálva szólongatta a párját, és kérte, hogy menjen ki hozzá. A ház egyik lakója kiment hozzá, és közölte vele, hogy az élettársa nincs náluk, majd felszólította a távozásra, a hangoskodás befejezésére. Hiába, mert az ittas ember továbbra is kiabált. Emiatt, no meg azért, mivel hasonló eset már több alkalommal is előfordult, az alvásban és pihenésben megzavart, szintén ittas házigazda megelégelte a hívatlan látogató viselkedését, és kiment a házból. Ennek láttán a kiabáló férfi elindult az utcán, de az akkor már feldühödött 31 éves férfi utána ment, és és két alkalommal ököllel arcon ütötte a hangoskodót, súlyos sérülést okozva neki. A támadót a további bántalmazástól az időközben odaérkező élettársa tartotta vissza.

A fiatal férfi ellen a Lenti Járási Ügyészség testi sértés bűntette miatt emelt vádat.