Kiskutyák kuporogtak az állatszállító dobozban, mégpedig víz nélkül abban a román furgon utánfutóján szállított autóban, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai ellenőriztek Somogyban. A NAV bevetési Igazgatóság közlése szerint négy, tacskó jellegű kölyökkutyát találtak a pénzügyőrök az utánfutón szállított gépkocsi utasterében, amikor ellenőrzésre a járműszerelvényt megállították. Mint kiderült, a sofőrnek az alig hathetes állatokról semmilyen okmánya nem volt. A román férfi Olaszországba tartott az apró jószágokkal.

Az egyenruhások értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát, aki megállapította, hogy a kölyökállatoknak oltásuk, csipjük, állatútlevelük sincs, márpedig okmány hiányában

és fiatal koruk miatt nem szállíthatók. A sofőr egyedül utazott tovább, az elkobzott ebeket egy hazai alapítvány fogadta be.

A NAV tevékenysége több ponton is kapcsolódik az állatvédelemhez, 2022-ben 150-ként írta alá az Állatvédelmi Kódexet. A pénzügyőrök Nyugat-Magyarországon 2023-ban ez évben 36 kölyökkutya illegális kereskedelmét hiúsították meg. Tavaly lovat, fenyőrigót, tengelic madarat és macskákat is találtak már szolgálat közben a NAV járőrei.

Az utánfutót szállított autóba tette a sofőr az állatok dobozát

Fotó: NAV