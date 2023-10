Százmilliós illegális dohánymanufaktúrára csaptak le a hatóságok. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának közlése szerint a járőreik a pénzügyi nyomozókkal és a rendőrséggel közösen október 26-án több kékcsei ingatlant is átvizsgáltak. Az egyenruhások az előzetes bűnügyi információk alapján két helyen 843 kilogramm fogyasztási dohányt, közel harminc kiló dohánylevelet és a feldolgozáshoz szükséges gépeket is találtak. Az ingatlanok melléképületében gyártotta és fekete zsákokba halmozta fel a feldolgozott dohányt egy 45 éves asszony, aki ehhez a szomszédok melléképületeiben is helyet kért azt állítva, hogy krumpli tárolására kell neki. A Bevetési Igazgatóság Koda nevű területkutató, szolgálati kutyája szimatának köszönhetően került elő az épületekből az illegális alapanyag. A nő azt mondta, a leveleket a közeli dohányföldekről gyűjtögette össze, tárolta, majd feldolgozás után kínálta eladásra.

A NAV munkatársai lefoglalták a több mint 110 millió forint értékű dohányalapanyagot, ami csaknem kilencvenezer doboz cigaretta megtöltésére elegendő. Az asszonynak a jövedéki törvénysértés mellett költségvetési csalás miatt is felelnie kell.

A hatóság közlése szerint a ellenőrzések legfőbb célja a dohányipari jogsértések visszaszorítása, ezért a betakarítások kezdetétől egészen a folyamat végéig kiemelt szerepet kap a dohánylevelek feketepiacra jutásának megakadályozása.