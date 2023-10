A rendőrségre 2023. október 3-án 7 óra 38 perckor érkezett bejelentés arról, hogy betörtek egy irodába Zalaegerszegen, az Iskola közben - írja a police.hu.

Az adatok szerint az üzlet egyik értékesítője és párja ment be éjszaka a helyiségbe, ahonnan elvitték a falhoz rögzített széfet a benne lévő több millió forinttal. A tolvajok egy hónappal korábban is próbálkoztak a betöréssel, akkor nem jutottak be az ajtón, de háromszázezer forint rongálási kárt okoztak.

A nyomozók kutatást tartottak a 45 éves gyanúsított lakásában, ahonnét előkerült a pénz egy része, emellett kábítószergyanús anyagmaradványok, egy lőfegyver és lőszerek. A nővel szemben alkalmazott drogteszt pedig amfetaminra pozitív értéket mutatott.

Fotó: police.hu

Elfogásukat követően mindkét személyt kihallgatták a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon lopás bűntett és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt.