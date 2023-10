Alapvető azonban, hogy szilárd tüzelésű fűtés esetén ne tekintsük szemetesnek a berendezéseinket. Zala vármegyében idén már 115 lakástűz volt. Azért, hogy ez a szám ne emelkedjen, a lakosság is sokat tehet.

A tűzre dobott háztartási hulladékok azon túl, hogy jelentősen szennyezik a környezetünket, károsítják egészségünket, könnyen életveszélyes állapotokat idézhetnek elő otthonunkban. Környezetünk védelme, egészségünk megóvása és a biztonságos fűtés érdekében kiemelkedő jelentőségű, hogy csak a tüzelőberendezésünkhöz használható tüzelőanyagokkal fűtsünk!

Sajnos akadnak olyanok is, akik - feltehetően a fűtési költségek csökkentése érdekében - kandallóban, cserépkályhában, vegyes tüzelésű kazánban vagy szenes kályhában égetik el a háztartásban felgyülemlett hulladékokat.

Szilárd tüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el! Amennyiben háztartási hulladékot dobunk a tűzre, úgy a tüzelőberendezés idő előtti tönkremenetelét is előidézhetjük, a szén-monoxid mellett egyéb igen mérgező gázok, gőzök, savhatások is keletkezhetnek, továbbá növekedhet a kéményjáratban (füstcsőben, de akár a tüzelőberendezésben is) a lerakódás, ami kéménytüzet, valamint a rendszer idő előtti tönkremenetelét és a biztonságos működés feltételeinek romlását eredményezi!

Kizárólag kezeletlen (festék, lakk, pác, ragasztóanyag stb. mentes), légszáraz keményfát használjunk tüzelésre. Légszáraz a fa, ha 20% alatti a nedvességtartalma, amit úgy érhetünk el, hogy a tüzelésre szánt fát hasítva, fedett szellős helyen tároljuk 1,5 – 2 évig. A nedves fa eltüzelésekor a kémény járatában a nagymértékű vízgőz kondenzációja, a kátránnyal, szurokkal együtt lecsapódva a falazaton átszivárog, a lakószobákban barna, sárga bűzös foltosodást okoz.

A tüzelőberendezéseket nem szabad túlterhelni, egyszerre sok fát rátenni. Ennek eredményeként nő az elégetlen gázok mennyisége, nő a korom-, kátrány-, szurokképződés, lerakódás a füstjáratokban. Begyújtásnál lehetőség szerint kerüljük a színes papírokat, újságokat!

Csak száraz fával fűtsünk, és a különböző hulladékokat, így például a textíliákat, műanyagokat egyáltalán ne égessük el! A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt ingatlanban a kémények ellenőrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is: vízkőlerakódás, biztonsági szelep működőképessége, csapok, szelepek állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb, írja a katasztrofavedelem.hu.